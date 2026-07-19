Közös vb-döntő-nézésre hív mindenkit Magyar Péter

Nézzük együtt a labdarúgó-világbajnokság döntőjét ma este 21 órakor Budapesten, a Szabadság téren!

– írja rövid Facebook-bejegyzésében Magyar Péter, aki ezek szerint közös meccsnézésre hívja a követőit. A miniszterelnök további információt nem csatolt a bejegyzéshez, ezért egyelőre nem világos, milyen eseményre lehet számítani, illetve hogy ő is ott lesz-e a sörpadokon ülve a belvárosi kivetítőknél.

A hírrel kapcsolatban kérdéseket küldtünk Magyar Péter sajtómunkatársainak, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Argentína és Spanyolország a vb-döntőben

A 2026-os észak-amerikai rendezésű FIFA labdarúgó-világbajnokság döntőjében Argentína és Spanyolország csap össze egymással. A címvédő argentinok bravúrral fordítottak Anglia ellen az elődöntőben, míg a spanyolok simán verték Franciaországot, így jutottak a fináléba.

A szombati bronzmeccs is parádésra sikerült: az angol labdarúgó-válogatott nyerte meg a világbajnoki bronzérmet, miután a triplázó Bukayo Saka vezetésével 6-4-re verte Franciaországot – a félidőben 4-0-ra vezetett Thomas Tuchel csapata. Kylian Mbappé duplázott, ezzel könnyen lehet, hogy ő lehet a torna gólkirálya.

Hamarosan kiderül, hogy összejön-e Messiéknek a címvédés, vagy a 2010-ben vb-győzelmet arató spanyolok emelhetik majd újra magasba a trófeát. A döntő vasárnap 21 órakor kezdődik.