Egy ír lap nyilvánosságra hozta annak a dublini férfinak a nevét és fotóját, aki Budapesten fojtott meg egy amerikai nőt

Az Irish Independent (II) szerint közügy, hogy ki az a férfi, aki megfojtott egy amerikai nőt Budapesten, és egy ilyen súlyos bűncselekménnyel a háta mögött 14 év múlva szabadulhat a börtönből.

Az ír lap közzétette a Budapesten gyilkoló dublini férfi nevét és fotóit.

Amint azt a Hvg.hu észrevette, az II beazonosításra alkalmas arcképeket tette közzé a Magyarországon csak M. L. T.-ként emlegetett férfiról, és a teljes nevét is leírták. Az ír lap kiemelte, hogy a magyar törvények nem teszik lehetővé, hogy a gyilkosságért elítélt férfi fotóját és nevét nyilvánosságra hozzák. A szerzők azonban úgy vélték, hogy ezek az információk a közérdek kategóriájába tartoznak.

Július elején hirdetett ítéletet a Fővárosi Törvényszék a 2024 novemberében Budapesten megfojtott amerikai nő, Mackenzie Elizabeth Michalski ügyében: az elkövető ír férfit bűnösnek találták emberölés miatt, 14 év fegyházban töltendő szabadságvesztésre ítélték, valamint 10 évre kiutasították Magyarországról.

A lapnak nyilatkozott a meggyilkolt nő volt párja, Kenton Reichen is, aki részben magát hibáztatta a történtekért. A pár hat éven át volt együtt, a férfi szerint azonban elköteleződési problémái voltak, ezért nem kérte meg a nő kezét. „Ha másképp rangsorolom a prioritásaimat, ez nem történt volna meg” – nyilatkozta a lapnak a férfi.

Az ügy részleteiről és bírósági tárgyalásról a 24.hu cikkében olvashat részletesen.