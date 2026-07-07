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Belföld

„Ez az ügy kizárólag a szexualitásról szól” – fogalmazott védőbeszédében Magyar György, az amerikai ápolónő meggyilkolásával vádolt ír férfi ügyvédje

Adrián Zoltán / 24.hu
Mackenzie Elizabeth Michalski gyilkosa a Fővárosi Törvényszéken 2025. december 17-én.
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 07. 11:53
Adrián Zoltán / 24.hu
Mackenzie Elizabeth Michalski gyilkosa a Fővárosi Törvényszéken 2025. december 17-én.
Kedden megtartották a védőbeszédet a 38 éves ír marketinges ügyében, aki szerint konszenzuálisan folytatott BDSM-játék közben, egy baleset következtében fojtotta meg a 31 éves Mackenzie Elisabeth Michalskit 2024 telén. A férfi az előző tárgyalásokon elhangzottak alapján megkötözte, bántotta, majd megfojtotta az amerikai nőt, és a tettéről felvételeket is készített. A mai tárgyaláson megszólalt az áldozat édesanyja, és az utolsó szó jogán a vádlott is.

Ez az ügy kizárólag a szexualitásról szól: egy férfi és egy nő konszenzuálisan, határozott elképzeléssel felment a lakásba, hogy egymásnak szexuális örömöt okozzanak. Ez alapján szó sincs arról, hogy a vádlott szexuális indíttatásból akarta elvenni a sértett életét, hiszen nem emberölés szándékával, hanem kölcsönös szexuális élmény nyújtásából mentek fel a lakásba

– állította a keddi tárgyaláson Magyar György, a vádlott védője.

A Fővárosi Törvényszéken ma a védőbeszéddel folytatódott annak a 38 éves ír marketingesnek a tárgyalása, aki a vádhatóság szerint 2024. november 4-én a bulinegyedben található budapesti lakásában egy együtt töltött éjszaka során megölte a 31 éves amerikai Mackenzie Elizabeth Michalskit. Az áldozat édesanyja, édesapja, fiatalabb testvére és más hozzátartozói is részt vettek a tárgyaláson – a közvetlen családja fekete ruhában.

Az amerikai nagykövetség részéről többen is megjelentek, az ír nagykövetség részéről senki nem vett részt a tárgyaláson.

Bár korábban felmerült, hogy kedden ítéletet is hirdetnek a nagy port felvert büntetőügyben, végül a védőbeszéden kívül az áldozat édesanyja is szót kapott, illetve a vádlott is megszólalhatott az utolsó szó jogán.

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