„Ez az ügy kizárólag a szexualitásról szól” – fogalmazott védőbeszédében Magyar György, az amerikai ápolónő meggyilkolásával vádolt ír férfi ügyvédje

Ez az ügy kizárólag a szexualitásról szól: egy férfi és egy nő konszenzuálisan, határozott elképzeléssel felment a lakásba, hogy egymásnak szexuális örömöt okozzanak. Ez alapján szó sincs arról, hogy a vádlott szexuális indíttatásból akarta elvenni a sértett életét, hiszen nem emberölés szándékával, hanem kölcsönös szexuális élmény nyújtásából mentek fel a lakásba

– állította a keddi tárgyaláson Magyar György, a vádlott védője.

A Fővárosi Törvényszéken ma a védőbeszéddel folytatódott annak a 38 éves ír marketingesnek a tárgyalása, aki a vádhatóság szerint 2024. november 4-én a bulinegyedben található budapesti lakásában egy együtt töltött éjszaka során megölte a 31 éves amerikai Mackenzie Elizabeth Michalskit. Az áldozat édesanyja, édesapja, fiatalabb testvére és más hozzátartozói is részt vettek a tárgyaláson – a közvetlen családja fekete ruhában.

Az amerikai nagykövetség részéről többen is megjelentek, az ír nagykövetség részéről senki nem vett részt a tárgyaláson.

Bár korábban felmerült, hogy kedden ítéletet is hirdetnek a nagy port felvert büntetőügyben, végül a védőbeszéden kívül az áldozat édesanyja is szót kapott, illetve a vádlott is megszólalhatott az utolsó szó jogán.