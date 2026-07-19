Hatos lottó: Itt vannak a július 19-i nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 29. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 12 (tizenkettő)
- 22 (huszonkettő)
- 23 (huszonhárom)
- 29 (huszonkilenc)
- 33 (harminchárom)
- 40 (negyven)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 491 390 forint;
- 4 találatos szelvény 1109 darab, nyereményük egyenként 9305 forint;
- 3 találatos szelvény 19 792 darab, nyereményük egyenként 3170 forint.
(MTI)