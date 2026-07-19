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Belföld

Hatos lottó: Itt vannak a július 19-i nyerőszámok

Marjai János / 24.hu
admin Varga Zsuzsa
2026. 07. 19. 17:15
Marjai János / 24.hu

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 29. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 12 (tizenkettő)
  • 22 (huszonkettő)
  • 23 (huszonhárom)
  • 29 (huszonkilenc)
  • 33 (harminchárom)
  • 40 (negyven)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt;
  • 5 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 491 390 forint;
  • 4 találatos szelvény 1109 darab, nyereményük egyenként 9305 forint;
  • 3 találatos szelvény 19 792 darab, nyereményük egyenként 3170 forint.

(MTI)

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