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Belföld

Frontálisan ütközött egy kisteherautó és egy személykocsi Körmendnél, tűzoltók mentik ki az utasokat a roncsból

admin Varga Zsuzsa
2026. 07. 19. 17:21

Teljes szélességében lezárták az M80-as autóutat Körmendnél, a 163-as és a 164-es kilométer között, ahol egy kisteherautó és egy személykocsi frontálisan ütközött – közölte honlapján a katasztrófavédelem vasárnap délután.

Azt írták, a személykocsiban öten utaztak, a hátul ülő három embert a tűzoltók szabadítják ki a roncsból, és egy embert a kisteherautóból is ki kell menteni.

A balesethez a körmendi hivatásos tűzoltók több egységét, a szentgotthárdi tűzoltókat, illetve a Vas megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. Az M80-as autóút érintett szakaszát teljes szélességben lezárták.

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