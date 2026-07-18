Augusztus 1-jén visszakapcsolják Komlót az országos vasúthálózatra

Augusztus 1-jétől ismét vonattal lehet utazni Dombóvár és Komló között, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A Dombóvár–Komló-vasútvonal azok közé a mellékvonalak közé tartozott, amelyeket Lázár János döntésére 2023 augusztusában bezártak, amivel Baranya második legnagyobb városa, a 21 ezres lélekszámú Komló vasúti kapcsolat nélkül maradt. A mellékvonal bezárását a főpolgármester-jelöltség előtt álló Vitézy már ezen a nyáron hangosan ellenezte, három fordulatokban gazdag évvel később pedig már miniszterként reparálja a helyzetet.

A vonal újranyitásához az elmúlt hetekben több mint 18 kilométeren végeztek a szakemberek vágányszabályozást, és 6500 ponton javították a vasbeton aljak rögzítéseit annak érdekében, hogy a vonatok biztonságosan közlekedhessenek. Az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakítottuk ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. A vonatok Bz motorkocsikkal, S447-es jelzéssel közlekednek majd, és a pótlóbuszoknál 8 perccel gyorsabban, mindössze 42 perc alatt teszik meg a Dombóvár–Komló közötti utat. Napközben kétórás ütemes menetrenddel közlekednek, a reggeli és esti időszakban pedig az ingázási igényekhez igazodó járatok is rendelkezésre állnak

– írta Vitézy, hozzátéve, hogy a vasútvonal újranyitásával együtt, augusztus 1-jétől ismét elérhető lesz az 1490 forintos Mecsek napijegy, amellyel egyetlen jeggyel lehet utazni a Dombóvár–Komló-vonalon, a Dombóvár–Pécs-fővonalon, a Dombóvár–Bátaszék-vonal érintett szakaszain, valamint a térség számos helyközi autóbuszjáratán is.