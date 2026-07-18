Halálra gázoltak és cserben hagytak egy kerékpárost

Halálra gázoltak, majd cserbenhagytak egy kerékpárost szombaton Győrben, a megyei rendőr-főkapitányság a lakosság segítségét kéri a sofőr felkutatásához.

A baleset a Szent István út és Gárdonyi utca kereszteződésében történt szombat délelőtt. A kerékpáros olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A gázoló autó sofőrje és utasai a tőlük elvárható segítségnyújtást elmulasztva elhagyták a helyszínt.

Az esetről készült fényképen az látható, hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig deformálódott.

A rendőrség közzétette a keresett férfi képét. Az elkövető tartózkodási helyének megállapítása és az esettel kapcsolatos információk beszerzése érdekében várják azok jelentkezését, akiknek adatok, fénykép- vagy videófelvételek állnak rendelkezésére.

A bejelentéseket személyesen a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt tehetik meg, vagy telefonon a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központban a 06-96/417-329-es számon. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80/555-111-es Telefontanú Zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számon is – hívta fel a figyelmet a rendőrség.