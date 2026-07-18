Nem tudják a helyiek, hogyan került utcájukba azbeszttartalmú kőzúzalék Győrben, az elszállítást viszont nekik kell megoldaniuk

Májusban, az ügy kirobbanása után a 24.hu az azbeszttartalmú, osztrák eredetű kőzúzalék utakban, parkolókban való felhasználásában érintett településeken – Táplánszentkereszten, Kőszegen és Szombathelyen – készített riportot. Győrben viszont nem, mivel a helyi útkezelő április végén „azt a tájékoztatást adta a Polgármesteri Hivatalnak, hogy a győri önkormányzat nevében megrendelt útfenntartási és útfelújítási munkák során nem dolgozott ausztriai bányákból származó zúzottkővel”. Viszont, mint utólag kiderült, ez nem volt pontos. „Az ügyben a hibás tájékoztatás miatt – ugyanakkor a lakosságot közvetlenül érintő, helyes szakmai lépéseket figyelembe véve – szóbeli figyelmeztetésben részesítettem Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének igazgatóját” – válaszolta a 24.hu kérdésére Pintér Bence győri városvezető.

Máthé-Tóth Péter, a győri útkezelő igazgatója szerint 500 négyzetméternyi felületen találtak „magánszemélyek által elhelyezett szerpentinitet 12 ingatlan előtt.

Alapvetően azzal szeretnénk elszállítatni a zúzalékot, akik odaszállították, azaz a lakókkal. Becslésünk szerint mintegy 65-70 tonna súlyú zúzalék lehet érintett.

A környezetdiagnosztikai laboreredmények nemrég érkeztek meg. Ezt követően kiértesítjük az érintett lakókat a tudnivalókról, és az elszállításról” – mondta az illetékes.