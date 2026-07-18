Máthé-Tóth Péterazbesztgyőrriport
Belföld

Nem tudják a helyiek, hogyan került utcájukba azbeszttartalmú kőzúzalék Győrben, az elszállítást viszont nekik kell megoldaniuk

Adrián Zoltán / 24.hu
Rabkert
admin Papp László Tamás
2026. 07. 18. 06:55
Adrián Zoltán / 24.hu
Rabkert
Az útkezelő hibája miatt csak július elején értesülhetett a lakosság Győrben arról, hogy azbesztes kőzúzalékot találtak a város egyes lakóövezetes körzeteiben. Bejártuk az érintett területeket, a helyieket, valamint az illetékeseket kérdezve a helyzetről. Jó hír, hogy sokkal kisebb nagyságú területet érint a dolog, mint a szomszéd megyeszékhelyen, Szombathelyen. Viszont a győri önkormányzatnak egyelőre nincs pénze eltávolítani a közutakba épített azbeszttartalmú kőzetet, a magáningatlanok előtti, tonnaszám heverő veszélyes anyagot tartalmazó zúzalékot pedig a tulajdonosnak kell elszállítania.

Májusban, az ügy kirobbanása után a 24.hu az azbeszttartalmú, osztrák eredetű kőzúzalék utakban, parkolókban való felhasználásában érintett településeken – Táplánszentkereszten, Kőszegen és Szombathelyen – készített riportot. Győrben viszont nem, mivel a helyi útkezelő április végén „azt a tájékoztatást adta a Polgármesteri Hivatalnak, hogy a győri önkormányzat nevében megrendelt útfenntartási és útfelújítási munkák során nem dolgozott ausztriai bányákból származó zúzottkővel”. Viszont, mint utólag kiderült, ez nem volt pontos. „Az ügyben a hibás tájékoztatás miatt – ugyanakkor a lakosságot közvetlenül érintő, helyes szakmai lépéseket figyelembe véve – szóbeli figyelmeztetésben részesítettem Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének igazgatóját” – válaszolta a 24.hu kérdésére Pintér Bence győri városvezető.

Adrián Zoltán / 24.hu Víztükör utca

Máthé-Tóth Péter, a győri útkezelő igazgatója szerint 500 négyzetméternyi felületen találtak „magánszemélyek által elhelyezett szerpentinitet 12 ingatlan előtt.

Alapvetően azzal szeretnénk elszállítatni a zúzalékot, akik odaszállították, azaz a lakókkal. Becslésünk szerint mintegy 65-70 tonna súlyú zúzalék lehet érintett.

A környezetdiagnosztikai laboreredmények nemrég érkeztek meg. Ezt követően kiértesítjük az érintett lakókat a tudnivalókról, és az elszállításról” – mondta az illetékes.

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