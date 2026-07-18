hegedűs zsoltegészségügyi minisztergyógyszertámogatás
Belföld

Dr. Hegedűs Zsolt olyan gyógyszertámogatást ígér, amely rendszeres, átlátható és kiszámítható

Dr. Hegedűs Zsolt
Adrián Zoltán / 24.hu
Dr. Hegedűs Zsolt.
admin Birkás Péter
2026. 07. 18. 17:28
Dr. Hegedűs Zsolt
Adrián Zoltán / 24.hu
Dr. Hegedűs Zsolt.
Az egészségügyi miniszter szerint az a cél, hogy a valódi terápiás innovációk mielőbb eljussanak azokhoz a betegekhez, akiknek szükségük van rájuk, miközben a közös forrásokat bizonyítottan hatásos és megfelelő árú kezelésekre fordítja a kormány.

Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadásra van szükség Magyarországon

írja június 18-án közzétett Facebook-posztjában Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

A bejegyzésben Hegedűs megemlíti, hogy az elmúlt 16 évben mennyire kiszámíthatatlan és átláthatatlan volt a magyar gyógyszerbefogadási rendszer. A miniszter szerint a jelenlegi helyzetért mind a döntéshozók, mind az egyedi méltányossági rendszerrel visszaélő, a közfinanszírozási kérelmeket halogató gyártók felelőssé tehetők.

Hegedűs szerint a kormány egy értékalapú, betegközpontú gyógyszerfinanszírozási rendszert tervez bevezetni, amely az eddigi egyedi méltányosság helyett a kiszámítható, rendszerszintű támogatást helyezi előtérbe. Az átalakítás és a jövőbeli tervek legfőbb elemei:

  • Egészségnyereséghez kötött árazás: A gyógyszerek árát az általuk nyújtott, bizonyított egészségnyereséghez fogják viszonyítani.
  • Kockázatmegosztási megállapodások: Ha egy új kezelés hatásossága körül jelentős bizonytalanság áll fenn, vagy az ára nem arányos a valós értékével, akkor a kormányzat eredményalapú és más kockázatmegosztási megállapodásokat fog kötni az együttműködésre nyitott gyártókkal.
  • Kiszámítható és rendszeres döntéshozatal: Olyan rendszert alakítanak ki, amely rendszeresen, átláthatóan és kiszámíthatóan dönt az új gyógyszerek támogatásáról, ezáltal biztosítva, hogy a valódi terápiás innovációk mielőbb eljussanak a betegekhez.
  • Fokozott átláthatóság: Egy 2025 júniusában megjelent szakmai irányelv értelmében nyilvánosan hozzáférhetővé teszik az ártámogatási kérelmekhez kapcsolódó klinikai és egészség-gazdaságtani bizonyítékok meghatározott körét. Emellett azt is nyilvánosságra fogják hozni, hogy a gyártók az európai engedély megszerzése után mennyi idő elteltével kérelmezik a hazai közfinanszírozást.
  • Növekvő és célzottabb közkiadások: Az Egészségügyi Minisztérium növelni fogja az egészségügyre fordított közkiadásokat. Kiemelt cél, hogy a rendelkezésre álló közös forrásokat kizárólag a betegek számára legtöbb egészségnyereséget biztosító, bizonyítottan hatásos és megfelelő árú kezelésekre fordítsák.

Hegedűs ígérete szerint egy olyan rendszert fognak kialakítani, amely rendszeresen, átláthatóan és kiszámíthatóan dönt az új gyógyszerek támogatásáról. A bejegyzés szerint az a cél, hogy a valódi terápiás innovációk mielőbb eljussanak azokhoz a betegekhez, akiknek szükségük van rájuk, miközben a közös forrásokat bizonyítottan hatásos és megfelelő árú kezelésekre fordítja a kormány.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Újra kinyitott az országtortagyőztes Hisztéria, a vezetőség szerint nem a cukrászda üzemét zárta be a Nébih
Parasztok temették mocsárba a magyar királyt
24/7: És ha Szijjártó Péter az EU ügynöke a BYD-ban?
Letartóztatták az „Év Tanára” díjjal kitüntetett tanárnőt – kiskorú szexuális zaklatása miatt
Anya csak egy van – A bolygó neve: Halál 40 év után is magával ragad?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik