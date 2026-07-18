Dr. Hegedűs Zsolt olyan gyógyszertámogatást ígér, amely rendszeres, átlátható és kiszámítható

Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadásra van szükség Magyarországon

– írja június 18-án közzétett Facebook-posztjában Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

A bejegyzésben Hegedűs megemlíti, hogy az elmúlt 16 évben mennyire kiszámíthatatlan és átláthatatlan volt a magyar gyógyszerbefogadási rendszer. A miniszter szerint a jelenlegi helyzetért mind a döntéshozók, mind az egyedi méltányossági rendszerrel visszaélő, a közfinanszírozási kérelmeket halogató gyártók felelőssé tehetők.

Hegedűs szerint a kormány egy értékalapú, betegközpontú gyógyszerfinanszírozási rendszert tervez bevezetni, amely az eddigi egyedi méltányosság helyett a kiszámítható, rendszerszintű támogatást helyezi előtérbe. Az átalakítás és a jövőbeli tervek legfőbb elemei:

Egészségnyereséghez kötött árazás: A gyógyszerek árát az általuk nyújtott, bizonyított egészségnyereséghez fogják viszonyítani.

A gyógyszerek árát az általuk nyújtott, bizonyított egészségnyereséghez fogják viszonyítani. Kockázatmegosztási megállapodások: Ha egy új kezelés hatásossága körül jelentős bizonytalanság áll fenn, vagy az ára nem arányos a valós értékével, akkor a kormányzat eredményalapú és más kockázatmegosztási megállapodásokat fog kötni az együttműködésre nyitott gyártókkal.

Ha egy új kezelés hatásossága körül jelentős bizonytalanság áll fenn, vagy az ára nem arányos a valós értékével, akkor a kormányzat eredményalapú és más kockázatmegosztási megállapodásokat fog kötni az együttműködésre nyitott gyártókkal. Kiszámítható és rendszeres döntéshozatal: Olyan rendszert alakítanak ki, amely rendszeresen, átláthatóan és kiszámíthatóan dönt az új gyógyszerek támogatásáról, ezáltal biztosítva, hogy a valódi terápiás innovációk mielőbb eljussanak a betegekhez.

Olyan rendszert alakítanak ki, amely rendszeresen, átláthatóan és kiszámíthatóan dönt az új gyógyszerek támogatásáról, ezáltal biztosítva, hogy a valódi terápiás innovációk mielőbb eljussanak a betegekhez. Fokozott átláthatóság: Egy 2025 júniusában megjelent szakmai irányelv értelmében nyilvánosan hozzáférhetővé teszik az ártámogatási kérelmekhez kapcsolódó klinikai és egészség-gazdaságtani bizonyítékok meghatározott körét. Emellett azt is nyilvánosságra fogják hozni, hogy a gyártók az európai engedély megszerzése után mennyi idő elteltével kérelmezik a hazai közfinanszírozást.

Egy 2025 júniusában megjelent szakmai irányelv értelmében nyilvánosan hozzáférhetővé teszik az ártámogatási kérelmekhez kapcsolódó klinikai és egészség-gazdaságtani bizonyítékok meghatározott körét. Emellett azt is nyilvánosságra fogják hozni, hogy a gyártók az európai engedély megszerzése után mennyi idő elteltével kérelmezik a hazai közfinanszírozást. Növekvő és célzottabb közkiadások: Az Egészségügyi Minisztérium növelni fogja az egészségügyre fordított közkiadásokat. Kiemelt cél, hogy a rendelkezésre álló közös forrásokat kizárólag a betegek számára legtöbb egészségnyereséget biztosító, bizonyítottan hatásos és megfelelő árú kezelésekre fordítsák.

Hegedűs ígérete szerint egy olyan rendszert fognak kialakítani, amely rendszeresen, átláthatóan és kiszámíthatóan dönt az új gyógyszerek támogatásáról. A bejegyzés szerint az a cél, hogy a valódi terápiás innovációk mielőbb eljussanak azokhoz a betegekhez, akiknek szükségük van rájuk, miközben a közös forrásokat bizonyítottan hatásos és megfelelő árú kezelésekre fordítja a kormány.