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Kapitány István: Magyarország a korábbi 44 helyett már 87 napra elegendő kőolajkészlettel rendelkezik

Kapitány István kőolajtartalék
Szajki Bálint / 24.hu
Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter.
admin Birkás Péter
2026. 07. 18. 17:50
Kapitány István kőolajtartalék
Szajki Bálint / 24.hu
Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter.
A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tartalékolás nem politikai, hanem szakmai prioritás, amely csökkenti az ország külföldi kitettségét.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter június 18-án közzétett, a pétfürdői Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség kőolajtárolójánál készült videójában arról beszél, hogy Magyarország már 87 napra elegendő kőolajkészlettel rendelkezik.

A miniszter videójában elhangzik, hogy a kormány a korábbi (44 napos) alacsony szintről közel 90 naposra növelte a hazai kőolaj készleteket, közelítve a nemzetközi elvárásokhoz.

Kapitány elmondása szerint a 90 napos (vagy ahhoz közeli) szint fenntartása Magyarország energiabiztonságának garantálása miatt kiemelten fontos. Egy esetleges nemzetközi energiaellátási válság esetén ez a megfelelő méretű készlet biztosítja az ország folyamatos üzemanyag-ellátását. A miniszter szerint ezzel a szinttel megelőzhető a kiszolgáltatottság, és minden körülmények között meg lehet védeni a magyar autósokat, vállalkozókat és állampolgárokat bármiféle ellátási kitettségtől.

Kapitány videójában arról is beszél, hogy a tartalékolás nem politikai, hanem szakmai prioritás, amely csökkenti az ország külföldi kitettségét, és a stabil energiaháttér fenntartása a kormányzati gazdaságpolitika egyik legfontosabb tartóoszlopa.

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