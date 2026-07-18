Kapitány István: Magyarország a korábbi 44 helyett már 87 napra elegendő kőolajkészlettel rendelkezik

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter június 18-án közzétett, a pétfürdői Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség kőolajtárolójánál készült videójában arról beszél, hogy Magyarország már 87 napra elegendő kőolajkészlettel rendelkezik.

A miniszter videójában elhangzik, hogy a kormány a korábbi (44 napos) alacsony szintről közel 90 naposra növelte a hazai kőolaj készleteket, közelítve a nemzetközi elvárásokhoz.

Kapitány elmondása szerint a 90 napos (vagy ahhoz közeli) szint fenntartása Magyarország energiabiztonságának garantálása miatt kiemelten fontos. Egy esetleges nemzetközi energiaellátási válság esetén ez a megfelelő méretű készlet biztosítja az ország folyamatos üzemanyag-ellátását. A miniszter szerint ezzel a szinttel megelőzhető a kiszolgáltatottság, és minden körülmények között meg lehet védeni a magyar autósokat, vállalkozókat és állampolgárokat bármiféle ellátási kitettségtől.

Kapitány videójában arról is beszél, hogy a tartalékolás nem politikai, hanem szakmai prioritás, amely csökkenti az ország külföldi kitettségét, és a stabil energiaháttér fenntartása a kormányzati gazdaságpolitika egyik legfontosabb tartóoszlopa.