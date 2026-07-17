Egy 17 éves diákmunkás szenvedett halálos balesetet csütörtökön egy szegedi építőipari cég telephelyén – számolt be a Délmagyar. A lap úgy tudja, a nyári munkát végző fiút egy gép magába rántotta, és a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét már nem lehetett megmenteni.

A Délmagyarország értesülése szerint a baleset egy olyan ipari berendezésnél történt, amely épületszigeteléshez használt táblák vágását és csomagolását végzi – a fiú ebbe esett bele fejjel előre. Az ilyen gépeknél a munkavédelmi előírások különösen szigorúak, a tragédia pontos körülményeinek feltárása a hatósági vizsgálat feladata lesz.

Nyomozást indított a rendőrség

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a baleset tényét. Közlésük szerint foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indult büntetőeljárás, de a folyamatban lévő nyomozás érdekeire hivatkozva további részleteket nem közöltek.

A vállalkozás tulajdonosa közleményben erősítette meg a tragédia tényét.

Július 16-án a szegedi telephelyünkön tragikus baleset történt, amelynek következtében egy szerződéses partnerünk munkavállalója életét vesztette. Az ügyet a rendőrség és az illetékes hatóságok vizsgálják, amelyekkel a legteljesebb mértékben együttműködünk

írta.

Hozzátette, hogy az eljárások lezárásáig nem kívánnak további részleteket nyilvánosságra hozni, egyúttal részvétüket fejezték ki az áldozat családjának.