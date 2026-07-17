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Belföld

Költségvetési csalás gyanúja miatt vizsgálják a Gondosóra-programot

gondosóra
Lakatos Péter / 24.hu
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 17. 21:09
gondosóra
Lakatos Péter / 24.hu
Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Gondosóra program ügyében – számolt be az RTL Híradó.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított a Gondosóra program ügyében – számolt be az RTL Híradó.

Több mint százmilliárd forintos programról van szó

A Gondosóra programot az Orbán-kormány indította el 2022-ben azzal a céllal, hogy az idősek egy gombnyomással segítséget kérhessenek vészhelyzet esetén. A rendszer kiépítésére és működtetésére összesen 108 milliárd forintnyi európai uniós támogatást használtak fel.

A NAV a nyomozás részleteiről egyelőre nem közölt további információkat, így nem ismert, hogy a vizsgálat pontosan mely szerződéseket vagy beszerzéseket érinti.

Korábban is érték kritikák a rendszert

A program működésével kapcsolatban korábban olyan kritikák is megfogalmazódtak, amelyek szerint a rendszert nem kizárólag egészségügyi és biztonsági célokra használták, hanem propagandaüzenetek közvetítésére is.

A beszámoló szerint a Szociális és Családügyi Minisztérium is vizsgálódik, a programért felelős társaság ugyanakkor azt közölte, hogy álláspontja szerint minden tevékenységük megfelelt a magyar és az európai uniós szabályoknak.

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