Nyilvános lett a Fidesz–KDNP kampánybeszámolója, ennyit költöttek a vesztes pártok

Nyilvánosságra hozták a Fidesz–KDNP 2026-os országgyűlési választási kampányára vonatkozó módosított pénzügyi beszámolót. A Hivatalos Értesítőben megjelent dokumentum részletesen ismerteti a kampány bevételeit, kiadásait és az egyéni jelöltek elszámolásait.

Közel 1,7 milliárd forint ment el kampányra

A beszámoló szerint a Fidesz–KDNP 199 egyéni jelöltet állított a választáson, a kampányra fordított teljes összeg pedig 1 milliárd 695 millió 614 ezer 680 forint volt.

A kampány finanszírozása két fő forrásból történt:

állami költségvetési támogatásból: 1 milliárd 29 millió 467 ezer 875 forint

választási célú adományokból: 666 millió 146 ezer 805 forint

A dokumentum szerint hitelből vagy saját forrásból nem finanszíroztak kampánykiadásokat.

A kiadások döntő része anyagjellegű ráfordítás volt

Az állami támogatásból felhasznált összegből:

1 milliárd 20 millió 568 ezer 286 forintot anyagjellegű ráfordításokra,

8 millió 899 ezer 589 forintot személyi jellegű ráfordításokra fordítottak.

Az adományokból származó források esetében:

652 millió 603 ezer 170 forint volt az anyagjellegű ráfordítás,

13 millió 543 ezer 635 forint pedig a személyi jellegű ráfordítás.

Több mint száz jelölt számolt el külön

A beszámoló szerint összesen 106 egyéni képviselőjelölt számolt el külön a számára biztosított kampányforrásokkal. Egy további jelölt elszámolását később teszik közzé.

A dokumentumban szereplő egyes jelöltek dologi kiadásai között szerepel:

Szatmáry Kristóf (Budapest 14. vk.): 1 724 401 forint

(Budapest 14. vk.): 1 724 401 forint Radics Béla (Budapest 6. vk.): 1 723 999 forint

(Budapest 6. vk.): 1 723 999 forint Varga Gábor (Fejér 5. vk.): 1 715 000 forint

(Fejér 5. vk.): 1 715 000 forint Antal Szabolcs (Hajdú-Bihar 3. vk.): 1 386 506 forint

(Hajdú-Bihar 3. vk.): 1 386 506 forint Bencsik János (Komárom-Esztergom 1. vk.): 1 340 000 forint

A beszámoló hangsúlyozza, hogy az elszámolások kizárólag a kampányidőszakban felmerült, választási tevékenységgel összefüggő kiadásokat tartalmazzák.

A Tisza több mint 2 milliárd forintot költött, hogy mennyit és pontosan mire, arról itt olvashatnak.