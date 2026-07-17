Az adattörlő kódok ügye önmagában elég lenne Rogán és Jászai leültetéséhez, véli Hadházy Ákos

Péntek délutáni Facebook-bejegyzésében reagált Hadházy Ákos az Orbán-kormány által vásárolt adattörlő kódok ügyére. A volt parlamenti képviselő azt írja, örül annak, hogy az új, Magyar Péter vezette kabinetnek is feltűnt „a 32 milliárdos lopás”, amiről ő maga már körülbelül egy éve is írt.

Hadházy úgy fogalmazott, hogy az eset önmagában is elég lenne

minimum Rogán Antal és Jászai Gellért leültetéséhez,

és reményét fejezte ki, hogy ez így is fog történni.

A posztban a jelenleg állatorvosként dolgozó egykori politikus arra a megállapításra is hivatkozik, miszerint a kormány akkor is milliószámra vett kétezer forintos programlicenceket, ha azokat senki nem használta, akár azért, mert nem volt rájuk szükség, akár azért, mert az érintettek nem is tudtak a létezésükről.

Bruttó 40 milliárdos biznisz

Ahogy arról a kormányzati átvilágításokról szóló cikkében a 24.hu is beszámolt, a Miniszterelnökség az előző kormányzat működésének vizsgálata során ellenőrizte a veglegestorles.hu szolgáltatást. Az akkori közlemény szerint mintegy bruttó 40 milliárd forintot fizettek ki egy vállalkozónak 15 millió adattörlő kódért.

A dokumentumok alapján a szerződéseket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kötötte az Antenna Hungária Zrt.-vel, a szoftvert és a rendszerüzemeltetést pedig a Certus Software Zrt. biztosította. Az iratok a Miniszterelnökség szerint felvetik annak gyanúját, hogy olyan esetekért is történt kifizetés, amelyekhez nem kapcsolódott valós adattörlési tevékenység.