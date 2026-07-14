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Magyar: a fideszesek elfelejtettek elnézést kérni Kátai-Németh Vilmostól

Mohos Márton / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 14. 09:50
Mohos Márton / 24.hu

Kétféle ember van: aki elmegy és elköszön, és aki elköszön és itt marad

– reagált Magyar Gulyás tegnapi visszalépésére a frakcióvezetőségtől.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra is, hogy a Fidesz-képviselők elfelejtettek elnézést kérni Kátai-Németh Vilmosról, akit Takács Péter is alázott Ábrahám Róbert Fidesz-közeli újságíró gunyoros megjegyzése után, aki „vak, vicsorgó embernek” nevezte a szociális és családügyi minisztert.

Vajon mit üzen a Magyarországon élő vakoknak és gyengén látóknak a Fidesz azzal, hogy egy vak miniszteren gúnyolódik?

– tette fel a költői kérdést Magyar. Azt is megígérte, a tiszások soha nem fogják egy fogyatékos ember méltóságát megsérteni.

Szerinte az is különbség Kulcsár Krisztián és a fideszesek között, hogy előbbi legalább elnézést kért, amit a fideszesek soha nem tettek meg – mondta, amire válaszul Pócs János bekiabált valamit. A fideszes képviselő szavait Forsthoffer Ágnesnek kellett lekevernie.

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