Hétfőn jön az áprilisi választás utolsó aktusa

Hétfőn a választási irodákban meg kell semmisíteni az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével; utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább – adta hírül a távirati iroda.

A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény előírja: a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és kilencven napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek.

A szavazást követő kilencvenedik nap utáni első munkanapon a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni, a jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni.

Ez azt jelenti, hogy az idei választással összefüggésben a szavazólapokat július 13-án, hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban, ahogyan

az ajánlóíveket,

a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket,

a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket,

a külképviseleti névjegyzéket,

a levélben szavazók jegyzékét,

a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét,

továbbá a levélben szavazás azonosító nyilatkozatait és a válaszborítékokat is.

Ezen túlmenően meg kell semmisíteni a nemzetközi megfigyelők, a külképviseleti megfigyelők, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) mellé a szavazási iratok és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére megbízottak, valamint az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településekre delegált megfigyelők nyilvántartott személyes adatait is.

Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. (MTI)