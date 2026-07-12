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Hétfőn jön az áprilisi választás utolsó aktusa

Kőrös Gábor / 24.hu
Urnazárás és szavazatszámlálás a parlamenti választásokon Budapesten az 1. kerületben 2026. április 12-én.
24.hu
2026. 07. 12. 08:20
Kőrös Gábor / 24.hu
Urnazárás és szavazatszámlálás a parlamenti választásokon Budapesten az 1. kerületben 2026. április 12-én.

Hétfőn a választási irodákban meg kell semmisíteni az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével; utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább – adta hírül a távirati iroda.

A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény előírja: a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és kilencven napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek.

A szavazást követő kilencvenedik nap utáni első munkanapon a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni, a jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni.

Ez azt jelenti, hogy az idei választással összefüggésben a szavazólapokat július 13-án, hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban, ahogyan

  • az ajánlóíveket,
  • a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket,
  • a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket,
  • a külképviseleti névjegyzéket,
  • a levélben szavazók jegyzékét,
  • a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét,
  • továbbá a levélben szavazás azonosító nyilatkozatait és a válaszborítékokat is.

Ezen túlmenően meg kell semmisíteni a nemzetközi megfigyelők, a külképviseleti megfigyelők, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) mellé a szavazási iratok és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére megbízottak, valamint az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településekre delegált megfigyelők nyilvántartott személyes adatait is.

Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. (MTI)

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