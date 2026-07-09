Kezd elfogyni a Greenpeace türelme azbesztügyben

Interaktív azbeszttérképet indított a Greenpeace, amelyen bárki egyszerűen bejelentheti azokat a hazai, osztrák és esetlegesen más országban található helyszíneket, ahol azbesztszennyezésre gyanakodnak. A térkép – melyre a szervezet lakossági bejelentéseket vár – megjeleníti a Greenpeace és a hatóságok által már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat a helyszíneket is, ahol már megtörtént a kármentesítés.

A szervezet honlapján azt írják: az új térkép célja, hogy

átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét,

segítse az érintett lakosság tájékozódását,

valamint felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére.

A Greenpeace egyébként hiányolja, hogy a bozsoki bejelentés után három hónappal még mindig nem született országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett lakosság és önkormányzatok számára. Azt is kifogásolják, hogy miközben folyamatosan bővül az azbeszttel bizonyítottan szennyezett területek listája, Ausztriában továbbra is napirenden van több, azbeszttartalmú kőzetet kitermelő bánya újranyitásának a lehetősége.

A szervezet szerint továbbra sem nyilvános, milyen döntések születtek a magyar–osztrák azbesztügyi munkacsoportban és a tárcaközi azbeszt munkacsoportban, ezért közérdekű adatigényléssel fordultak a Miniszterelnökséghez, melyben többek között a munkacsoportok döntéseit, jelentéseit, tagjainak névsorát, az önkormányzatoknak adott szakmai útmutatásokat, valamint az azbesztmentesítés ütemezésére és alkalmazott módszereire vonatkozó dokumentumokat kérte ki.

A Greenpeace álláspontja szerint a sürgős beavatkozás szükségességét a hivatalos egészségügyi kockázatbecslések is alátámasztják. Június 24-én a Magyar Tudományos Akadémián „Azbesztválság: tények, kockázatok, megoldások” címmel rendeztek konferenciát. Az eseményen a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tudományos igazgatója ismertette azokat a számításokat, amelyek szerint az érintett területen mért azbesztkoncentráció alapján a becsült daganatkockázat nagyságrendekkel meghaladja a társadalmilag elfogadható szintet. Az igazgató állítása szerint

számítás is alátámasztja, hogy a kültéri levegőben mért azbeszt koncentráció magas szintje és a számított magas daganatkockázati növekmény azonnali beavatkozást kíván.

A Greenpeace ezért ismét felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul hozzon átlátható, országosan egységes intézkedési tervet az azbesztszennyezés kezelésére, valamint biztosítsa a transzparens működést, és vonja be az érintett civil és szakmai szervezeteket a döntéshozatali folyamatba.