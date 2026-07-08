Lezsák Anna az anyázásról: Más színezete van a történetnek úgy, hogy Kulcsár nem kért azonnal bocsánatot

Lezsák Anna a képviselőtársaitól tudta meg, hogy Kulcsár Krisztián állítólag a „kurva anyád” szitkozódással illette őt a beszéde közben a parlamentben, erről a fideszes képviselő beszélt a Blikknek.

Mint ismert, egyetlen videóból sem vehető ki pontosan, hogy ez hangzott-e el, de annyi biztos, hogy Kulcsár elnézést kért a szavai miatt, miután számonkéréseket kapott értük az ellenzéki padsorokból.

Körülbelül a beszédem negyedénél tarthattam, amikor Kulcsár képviselő úr közbeszólt. Az alkotmánymódosításról szóló vita miatt mindenki felhevült hangulatban volt. Hallottam, hogy valamit mond, de a saját beszédemre koncentráltam, így nem is értettem igazán a szavait

– mondta a lapnak Lezsák, hozzátéve, hogy neki csak az tűnt fel, hogy a közvetlen közelében ülők egy csapásra felháborodtak, megdöbbentek Kulcsár szavain.

„Az ülést ekkor nem Forsthoffer Ágnes, hanem Kőszegi Krisztián, az Országgyűlés alelnöke vezette. Furcsa volt, hogy mindenki úgy tett, mintha nem hallott volna semmit, mindenki tagadott mindent” – mondta.

Lezsák Anna megbocsátott a politikusnak, ám azt mondja, ezek a mozzanatok cirkusszá silányítják a parlamenti vitát.

Mindenki fáradt volt, mindenki feszült volt, nagyon régóta tartott már akkor az ülés, és néha nehéz féken tartani az indulatokat. Ha Kulcsár azonnal bocsánatot kért volna, ezekre az indokokra hivatkozva, nem lett volna semmi probléma, de így, hogy csak akkor tette meg, amikor már érezte, hogy szorul a hurok, azért más színezete van a történteknek

– mondta.

A fideszes Szentkirályi Alexandra korábban arról posztolt, Kulcsárnak nincs helye az Országgyűlésben a történtek után.