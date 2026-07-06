arató gergelysemjén zsoltszabó tímeaszőlő utca
Belföld

Meghallgatta a bíróság a Semjén által feljelentett kilenc személyt a Zsolti bácsi ügyben

Varga Jennifer / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 07. 06. 15:58
Varga Jennifer / 24.hu
Csak egy ember kért bocsánatot, a többiekkel szemben folytatódik az eljárás.

A Semjén Zsolt által feljelentett kilenc személyt hallgatta meg a bíróság hétfő délelőtt. A KDNP elnöke, korábbi miniszterelnök-helyettes nem jelent meg a Budai Központi Kerületi Bíróság békéltető tárgyalásán, ahol a „Zsolti bácsi”-ra utaló kijelentések miatt csak egy ember kért bocsánatot, a többiekkel szemben folytatódik az eljárás, írja tudósításában a Telex.

A feljelentett személyek között volt három korábbi ellenzéki országgyűlési képviselő, Szabó Tímea, Tordai Bence és Arató Gergely; Kiss László óbudai polgármester; Somogyi András humorista; Juszt László újságíró; valamint egy magánszemély, aki Káncz Csaba vonatkozó posztját osztotta meg.

„Éltünk azzal a jogunkkal, hogy kritizáltuk a kormányt, és hogy megfogalmazzuk a kétségeinket az erkölcsi tisztességével kapcsolatban” – mondta Arató, aki tavaly ősszel a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények kapcsán szólította fel Semjént, hogy mondja meg, ki az a Zsolti bácsi, mire Semjén „ördögien felépített karaktergyilkosságról” és „Belzebub-vádról” beszélt.

A több mint két órán át tartó meghallgatáson Arató elmondta, hogy nincs miért bocsánatot kérniük, amivel Szabó Tímea is egyetértett: a párbeszédes politikus szerint semmilyen vétséget nem követtek el, és szégyennek nevezte, hogy nekik kell ülniük a vádlottak padján.

A hétfői tárgyaláson csak egy ember kért bocsánatot, ám azt a cikk nem nevesíti, hogy kicsoda.

A Zsolti bácsizás alapjául szolgáló Szőlő utcai botrányról az alábbi cikkünkben írtunk.

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