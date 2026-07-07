Zuhanyzás közben törtek rá egy egyedül élő nőre, aki forró vízzel arcon locsolta a betolakodó férfit

A Gödöllői Járási Ügyészség minősített magánlaksértés bűntette miatt gyorsított eljárásban állítja bíróság elé azt a férfit, aki éjjel bement a sértett házába azért, hogy őt zuhanyzás közben meglesse.

A vádirat szerint a férfi tudta, hogy a nő egyedül él, ezért 2026. július 5-én, éjfélkor, megjelent a házánál. A férfi látta, hogy a fürdőszobában ég a villany, így elhatározta, hogy bemegy, és zuhanyzás közben meglesi a sértettet.

A férfi felvett egy arcmaszkot, fejére húzta pulóverének kapucniját, majd a ház szellőztetés végett nyitott ablakán felhúzta a szúnyoghálót és bemászott a házba. A vádlott a fürdőszobába ment, a zuhanykabin ajtaját hirtelen szétnyitotta, és a sértettet karjainál fogva maga felé húzta.

A sértett segítségért kiabált, majd a zuhanyfejet a férfira irányította, őt az arcán, mellkasán forró vízzel lelocsolta. A vádlott megijedt és a helyszínről elfutott. Az utcában tartózkodó emberek – akik hallották a nő segélykiáltásait – a férfit elfogták és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen visszatartották.

A Gödöllői Járási Ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állítja az őrizetben lévő férfit éjjel, erőszakkal elkövetett magánlaksértés bűntette miatt.

A vádlott bűnösségéről a Gödöllői Járásbíróság fog dönteni még kedden.