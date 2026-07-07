Szabó Tímea: A Fidesz gyenge idegzetű házmestere jogtalanul büntetett 10 millió forintra

Szabó Tímea pert nyert Kövér László korábbi házelnök és a Fidesz ellen egy 2021-es ügyben a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságán. A Párbeszéd volt országgyűlési képviselője a döntésről kedden számolt be a Facebookon.

Szabó Tímea az európai bíróság döntését kommentálva úgy fogalmazott:

a Fidesz gyenge idegzetű házmestere jogtalanul büntetett 10 millió forintra.

Maximális büntetés

Felidézte, hogy 2021 júniusában egy zászlót tartott fel csendben egy parlamenti ülésnapon, napirend előtt; az ülés rendjét, működését nem zavarta. Az ülést levezető fideszes alelnök, Jakab István közölte, hogy javasolni fogja Kövér László akkori házelnöknek az akció szankcionálását.

Kövér László természetesen az általuk eleve önkényesen kreált maximális büntetést szabta ki rám

– áll a bejegyzésben.

Szabó Tímea bejegyzése szerint a bíróság kimondta, hogy Kövér László és a Fidesz megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkében biztosított, a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jogot. A bíróság szerint a büntetés „nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban”, a parlament köteles tiszteletben tartani a 10. cikkben foglalt arányosság elvét fegyelmi jogköre gyakorlása során, és a 10 millió forintos büntetés nem volt arányos – írta.

Felidézte, hogy a Fidesz logójával összemontírozott kínai zászló az Orbánék azon terve elleni tiltakozássorozat része volt, amely a budapesti Déli Városkapu fejlesztési területén – ahol korábban a Diákváros építését ígérték – létrehozta volna a kínai Fudan Egyetem első európai campusát.

Nulla gazdasági haszon

Az eredeti Diákváros terve több tízezer magyar egyetemistának biztosított volna megfizethető kollégiumi férőhelyet az amúgy megfizethetetlen budapesti albérletárakkal szemben. Ráadásul a kínai beruházás értéke már papíron is több mint 500 milliárd forint lett volna, nagyrészt kínai hitelből, kínai vállalatok bevonásával, kínai munkásokkal és kínai építőanyaggal – tette hozzá.

Szóval nekünk gazdaságilag is nulla hasznunk lett volna belőle. Hab a tortán, hogy a Kínai Kommunista Párt által irányított ország titkosszolgálati emberei így szabadabban mozoghattak volna az Európai Unió területén, ami komoly nemzetbiztonsági és befolyásszerzési kockázatot hordozott volna Magyarország és az EU számára is

– áll a bejegyzésben.

Ezt a projektet helyezték Orbánék a magyar diákok érdekei elé. Ez ellen tiltakoztunk akkor több tízezren Karácsony Gergely vezetésével, és a Kínai Kommunista Párt és a Fidesz összefonódását szimbolizálta az általam az ülésteremben felmutatott zászló is. Szerencsére a tiltakozás sikerrel járt, és öt évvel később én is megnyertem a strasbourgi pert. Kövér László pedig szégyellje magát, és örökre tűnjön el a süllyesztőben!

– olvasható Szabó Tímea bejegyzésében.