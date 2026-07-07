Kakasdbűnügykuka
Belföld

Szórakozásból dobált kukákat az udvarokra két kakasdi fiatal

admin Vaskor Máté
2026. 07. 07. 07:20

Június 25-én 23 óra 12 perckor valaki kiszállt egy személyautóból a szekszárdi Kadarka utcában, majd megragadott egy családi ház elé kitett kukát, és a kerítésen átdobta az udvarra. Az információk alapján felmerült, hogy az éjszaka folyamán egy másik ingatlannál is hasonló módon járt el, megragadta és az udvarba dobta a kirakott hulladékgyűjtőket, ami alkalmas volt megbotránkozás keltésére, írja a police.hu.

A történtek tisztázása érdekében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívást tett közzé, amelyre rövid időn belül több a nyomozást segítő lakossági bejelentés érkezett. A kapott információk alapján a Szekszárdi Rendőrkapitányság Szabálysértési Előkészítő Csoport egyenruhásai hamar azonosították a feltételezett elkövetőket, majd intézkedtek az elszámoltatásukról.

A közlemény szerint a meghallgatáson a 17 és a 19 éves kakasdi fiatalember beismerő vallomást tett. Elmondásuk szerint pusztán szórakozásból dobálták be a kukákat a családi házak udvarára. Az adatok alapján garázdaság szabálysértés miatt indult velük szemben eljárás.

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