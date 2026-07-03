Semjén Zsolt beperelte Tordai Bencét a Zsolti bácsizás miatt

Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök beperelte Tordai Bence volt parlamenti képviselőt egy korábbi, egymillió embert elérő posztja miatt, amiről maga Tordai számolt be. Tordainak hétfőn reggel kell megjelennie a bíróság előtt, amiért a kereszténydemokrata politikust a rejtélyes pedofil bűnöző,„Zsolti bácsival” hozta összefüggésbe.

Tordait rágalmazással vádolja Semjén, korábban az ügyészség képviselte a vádat, ám májusban, vélhetően a kormányváltás hatására elálltak ettől, így magánvádas eljárásban folyik az eljárás.

Nem Tordai az egyetlen vádlott: a Magyar Hang szerint Szabó Tímea párbeszédes politikus, Kiss László óbudai polgármester, Arató Gergely volt DK-s képviselő, aki megkérdezte a parlamentben, hogy ki az a Zsolti bácsi, amit Semjén emlékezetes kifakadása követett, valamint Somogyi András humorista és Erdei Sándor Zsolt miskolci politikus is a vádlottak között van. Somogyi jelezte, hogy Semjén két év fogházat kért rá.

Vicces, hogy előbb állok a bíróság elé, mint Zsolti bácsi és a ped0fil haverjai

– reagált a humorista a hétfői bíróság előtti fellépésére.