Betiltották a fürdőzést a Szelidi-tóban

Átmenetileg megtiltották a fürdőzést, és lezárták a Bács-Kiskun megyei Szelidi-tó strandját, miután egy laboratóriumi vizsgálat kimutatta, hogy a víz minősége nem felel meg az előírásoknak, írta meg az Index.

Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere a Korona rádió műsorában elmondta: a víz 36-37 fokosra melegedett a felszínen, és a magas vízhőmérséklet kedvezett az Enterococcus baktériumok elszaporodásának. A mért koncentráció meghaladta a biztonságos határértéket, ezért a fürdőzést azonnali hatállyal felfüggesztették.

A polgármester arról is beszélt, hogy már megtörtént az újabb vízmintavétel. Az eredmények várhatóan a jövő héten érkeznek meg, ezt követően adnak tájékoztatást arról, hogy mikor nyithat újra a strand.

Az Enterococcus baktériumok

Az Index megjegyzi, az általában nagy melegek után jelentkező Enterococcus miatt szinte minden évben zárnak le strandokat hosszabb-rövidebb időre. Tavaly a balatongyöröki strandon, a tatai Grófi-tóban, illetve a dunai Fadd-Dombori II. számú strandon is a baktérium miatt nem lehetett fürdeni.

Az Enterococcus baktériumok (főként az E. faecalis és az E. faecium) az emberi és állati bélflóra természetes részei. Problémát akkor okoznak, ha a szervezet más részeire – például a húgyutakba, sebekbe vagy véráramba – jutnak. Kórházi környezetben gyakran idéznek elő húgyúti fertőzéseket, szívbelhártya-gyulladást, és különösen veszélyeztetik a legyengült immunrendszerű betegeket.