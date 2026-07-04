Karambol történt Szombathelynél

Tartálykocsi ütközött személyautóval szombaton délelőtt a vasi vármegyeszékhely határában, a 86-os számú főúton – közölte honlapján a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tájékoztatás szerint a baleset a Körmend felé vezető út 76–77-es kilométerszelvényében történt, a főutat teljes szélességében lezárták, a szombathelyi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége is a helyszínre érkezett.

Az MTI tudósítójának értesülése szerint a szén-dioxidot szállító kamion eleje sérült, a tartályban lévő anyag nem került ki a szabadba. A személyautó két utasa és a kamion vezetője is könnyebben megsérült.