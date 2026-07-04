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Egyelőre megússzuk a kánikulát

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 07. 04. 06:39
Szajki Bálint / 24.hu

Nem kell gyilkos kánikulára számítanunk az előttünk álló napokban. A napi maximumhőmérséklet mindenütt 30 fok környékén, vagy az alatt marad majd, és csak elszórtan fordulhatnak elő záporok, zivatarok – írja a Kiderül.

Szombaton csak kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő zavarja meg a napsütést, csapadék sehol sem valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.

Vasárnap időszakosan megnövekedhet a felhőzet, leginkább az ország északi, észak-nyugati felén van kilátás egy-egy záporra, zivatarra. Többfelé viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet. Éjjel 11 és 18, napközben pedig 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

Hétfőn még több lehet a felhő, de csak elszórtan fordulhatnak elő záporok zivatarok. Éjszaka 12 és 18, míg napközben 26 és 32 fok közötti hőmérséklet várható.

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