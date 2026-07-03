Orbán Viktor tavaly decemberben Recep Tayyip Erdoğan török elnök meghívására Isztambulban járt, és vele utazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf akkori honvédelmi miniszter is egy helyettes államtitkárával. Utóbbiak az ekkor tartott Magyar–Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésén vettek részt.

A HVG júniusban megírta, hogy a honvédelmi miniszter és beosztottja a Four Seasons-ben szálltak meg egy estére összesen 4,3 millió forintért. Az akkori értesülés szerint Szalay-Bobrovniczky személyesen a luxusszálloda Boszporusz-palota nevezetű lakosztályában pihenhette ki a tanácskozás fáradalmait, ami egy éjszakára 2,5-2,8 millió forintba kerülhetett.

A volt honvédelmi miniszter az akkori megkeresésre azt válaszolta, hogy az eseményt nem a Honvédelmi Minisztérium szervezte, a szállásköltségek egy részét a török vendéglátó fél, másik részét pedig a külügyminisztérium fizette.

A lap közérdekű adatigénylést küldött a Honvédelmi Minisztérium (HM) Védelemgazdasági Hivatalának, amely megerősítette, hogy az előző tárcavezető a luxuslakosztályban, míg volt helyettes államtitkára, Deme László József a fényűző hotel egyik „sima” szobájában szállt meg.

Emellett a HVG által pénteken közölt adatok szerint ugyan a szállásköltségeket először a külügy fizette ki, Szijjártó Péter tárcájának azonban „előirányzat-átcsoportosítással” a HM megtérítette az összeget, tehát azt végül mégiscsak a Szalay-Bobrvoniczky vezette minisztériumhoz tartozó költségvetésből állták.

Így felmerül a kérdés, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf valóban nem tudta-e azt, hogy az ő tárcája állta a szállásukat a luxushotelben.

A lap kérdésére a volt miniszter sajtós munkatársa megismételte, hogy az utazást nem a HM szervezte, és hozzátették, hogy a politikus nem szólt bele a szálloda kiválasztásába, erről nem is volt előzetes tudomása.