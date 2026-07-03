Deficit: Kármán András az orbáni örökségről

Kármán András szerint lesz dolga a vagyonvisszaszerzési hivatalnak, olyan sok az állam és az adófizetők számára előnytelen kötelezettséget vállalt az Orbán-kormány. A Magyar Hangnak a pénzügyminiszter beszélt pazarló intézkedésekről, túlárazott szerződésekről és arról, hogy nagyon sok a titkosított szerződés. Azoknál egyenként kell vizsgálni, miként módosíthatók, hogy kevésbé legyenek hátrányosak.

A Fidesz-kormány hagyatékáról átfogó képet még nem tudnak adni, de Kármán András is megerősítette, hogy még a választások előtti hetekben is születtek jelentős vállalások. Több csontváz is kiesett a szekrényből. Minisztertársához, Vitézy Dávidhoz hasonlóan ezek közül ő is kiemelte a mohácsi híd ügyét, illetve a stratégiai jelentőségű állami vállalatok rendkívül előnytelennek tűnő privatizációját. Szerinte ezeket nehéz összesíteni, de

a GDP jól látható százalékát elérő extra kiadásokról beszélünk, ezermilliárd forintos nagyságrendekről.

A következő hetekben dől el, hogy a meghirdetett intézkedéseik mekkora költségvetési kiigazítást eredményeznek, a mostani hiány jelzi, hogy mennyire irreális volt az idei büdzsé. Kármán András jelezte: valójában a 2027-es költségvetés mutatja meg majd, hogy milyen ütemben tudják csökkenteni a deficitet. Egyszerre gondolkodnak a 2026-os és a 2027-es évben, az idei hiányszám mögött sok az olyan egyszeri intézkedés, amely jövőre már nem jelentkezik, de a 2027-es tervezéskor is figyelni kell arra, hogy miként tudnak mozgásteret teremteni maguknak a saját kiadásnövelő intézkedéseikhez.