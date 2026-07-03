hegedűs zsolthűtlen kezelésfeljelentés
Belföld

Hegedűs Zsolt: Feljelentést tettem egészségügyi miniszterként

hegedűs zsolt
Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 07. 03. 20:51
hegedűs zsolt
Adrián Zoltán / 24.hu
A beadvány a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és a Medcenter Kft. közötti ügyben feltárt körülmények alapján készült.

Feljelentést tettem egészségügyi miniszterként – jelentette be Hegedűs Zsolt péntek este Facebook-oldalán. Az egészségügyi tárca vezetője leszögezte:

Az egészségügyben a közpénzek védelme, a betegek érdeke és az intézmények felelős működése nem lehet alku tárgya.

Mint írta: pénteken feljelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságon hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen. „A beadvány a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és a Medcenter Kft. közötti ügyben feltárt körülmények alapján készült” – jelezte.

Jelentős vagyoni hátrány

Álláspontom szerint az ügyben olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak

– közölte Hegedűs, aki hangsúlyozta azt is, hogy a büntetőjogi felelősség megállapítása a hatóságok és a bíróság feladata. „Nekem miniszterként az a kötelességem, hogy ha közpénzt, betegellátást vagy állami intézményt érintő súlyos visszásság gyanúja merül fel, akkor megtegyem a szükséges jogi lépéseket”, írta, majd aláhúzta: „Nem lesz következmények nélküli, ha bárki a közvagyonnal felelőtlenül bánik.”

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ötéves kisfia mellett esett össze egy férfi a metrón
A Fidesz szerint Alföldi Róbert több mint 2 milliárd forint támogatást kapott, a színész szerint ez lehetetlen
Ki az, akinek ráfér a képére, hogy 180 millió forintos táskával flangáljon? – a Tisza Párt egyik legnagyobb támogatója szerint a Fidesz elszórta a vállalkozások fejlesztési forrásait
Kiakadtak a bírák, amiért nekik kellene kipenderíteniük Varga Zs. Andrást
Magyar Péter videót tett közzé Áder János 720 négyzetméteres villájáról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik