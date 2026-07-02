Új pontgyűjtő program indul, jön a Lidl Pontok

A Lidl Plus hűségprogram exkluzív kedvezményeket, kuponokat és egyedi ajánlatokat biztosít, a most bevezetett Lidl Pontok pedig a hűségprogram eddigi legjelentősebb fejlesztései közé tartozik, hiszen az applikáció felhasználói nemcsak automatikusan megkapják, hanem maguk dönthetik el, hogy mire szeretnék felhasználni az összegyűjtött pontokat.

100 forint 1 pontot ér

A működési elv rendkívül egyszerű: a Lidl Plus alkalmazást használva minden megkezdett 100 forintos költés után 1 Lidl Pont jár.

Azért, hogy a vásárlók már az első forinttól számítva maximális előnyt élvezhessenek, az áruházlánc egy méltányos, felfelé kerekítő logikát alkalmaz.

Ennek köszönhetően minden megkezdett 100 forint egy teljes pontot ér – így például egy 1250 forintos vásárlásért 13 pontot adnak –, az időszakos akciók idején pedig még ennél is gyorsabban gyarapítható a pontegyenleg.

A még hatékonyabb megtakarítás érdekében a vállalat rendszeres Extra Pont kampányokat indít majd közvetlenül az applikációban.

Jutalomkatalógus

Az így összegyűjtött pontokat a vásárlók a több mint 250 ajánlatot felsorakoztató jutalomkatalógusban válthatják be. A rendelkezésre álló egyenleg alapján különféle kuponok közül választhatnak, amelyek azonnali termékkedvezményeket vagy a végösszegből levonható engedményeket biztosítanak.

A kereső- és szűrőfunkciók pedig megkönnyítik számukra a leginkább releváns jutalmak megtalálását.

A kiválasztott jutalom a pontbeváltás után kupon formájában jelenik meg a Lidl Plus „Kuponjaim” menüpontjában, amit a felhasználónak kell aktiválnia. Ezt követően a kupon 30 napig használható fel az üzletekben.

A pontszerzés egy naptári napon belül legfeljebb öt vásárlási alkalomra korlátozódik.