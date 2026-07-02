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Belföld

Új pontgyűjtő program indul, jön a Lidl Pontok

LIDL
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 07. 02. 12:10
LIDL
Mohos Márton / 24.hu
Július 2-től elindul a Lidl Plus alkalmazáson belül az új pontgyűjtő program, Lidl Pontok néven. Az applikáció felhasználói így egy nap akár öt különböző bevásárlás során is pontokat gyűjthetnek, és szabadon dönthetik el, hogy milyen jutalmakra váltják be azokat.

A Lidl Plus hűségprogram exkluzív kedvezményeket, kuponokat és egyedi ajánlatokat biztosít, a most bevezetett Lidl Pontok pedig a hűségprogram eddigi legjelentősebb fejlesztései közé tartozik, hiszen az applikáció felhasználói nemcsak automatikusan megkapják, hanem maguk dönthetik el, hogy mire szeretnék felhasználni az összegyűjtött pontokat.

100 forint 1 pontot ér

A működési elv rendkívül egyszerű: a Lidl Plus alkalmazást használva minden megkezdett 100 forintos költés után 1 Lidl Pont jár.

Azért, hogy a vásárlók már az első forinttól számítva maximális előnyt élvezhessenek, az áruházlánc egy méltányos, felfelé kerekítő logikát alkalmaz.

Ennek köszönhetően minden megkezdett 100 forint egy teljes pontot ér – így például egy 1250 forintos vásárlásért 13 pontot adnak –, az időszakos akciók idején pedig még ennél is gyorsabban gyarapítható a pontegyenleg.

A még hatékonyabb megtakarítás érdekében a vállalat rendszeres Extra Pont kampányokat indít majd közvetlenül az applikációban.

Jutalomkatalógus

Az így összegyűjtött pontokat a vásárlók a több mint 250 ajánlatot felsorakoztató jutalomkatalógusban válthatják be. A rendelkezésre álló egyenleg alapján különféle kuponok közül választhatnak, amelyek azonnali termékkedvezményeket vagy a végösszegből levonható engedményeket biztosítanak.

A kereső- és szűrőfunkciók pedig megkönnyítik számukra a leginkább releváns jutalmak megtalálását.

A kiválasztott jutalom a pontbeváltás után kupon formájában jelenik meg a Lidl Plus „Kuponjaim” menüpontjában, amit a felhasználónak kell aktiválnia. Ezt követően a kupon 30 napig használható fel az üzletekben.

A pontszerzés egy naptári napon belül legfeljebb öt vásárlási alkalomra korlátozódik.

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