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Belföld

„Tiszás sáskajárásról” beszél a Fidesz a közmédiával kapcsolatban

Havasi Bertalan
Varga Jennifer / 24.hu
Havasi Bertalan
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 02. 16:26
Havasi Bertalan
Varga Jennifer / 24.hu
Havasi Bertalan
A Fidesz élesen bírálta a közmédiát összefogó két társaság átmeneti vezetésére jelölt ügyvéd személyét.

A magyar közmédia lett a tiszás sáskajárás legújabb áldozata – írta az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében a Fidesz, arra reagálva, hogy az Országgyűlés művelődési bizottsága Horváth P. András ügyvédet jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság átmeneti vezetésére.

A Havasi Bertalan kommunikációs igazgató által aláírt közleményben az áll, hogy

az egész államigazgatásban tiszás ügyvédi invázió van, egymás után nevezik ki fontos és jól fizető pozíciókba a tiszás jogászokat.

A közmédia élére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett szintén egy pártkinevezett kapott megbízást. Ez előrevetíti „a magyarpéteri önkény további kiterjesztését”, amely most már a sajtó- és véleményszabadság területét is elérte. A Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy a kormány ne korlátozhassa a politikai véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon – olvasható a szövegben.

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