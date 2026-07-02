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Belföld

Vezetőcseréket jelentett be a Belügyminisztérium

Pozsgai Zsolt
Kocsis Zoltán / 24.hu
Pozsgai Zsolt egy 2025 novemberi rendezvényen
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 02. 17:19
Pozsgai Zsolt
Kocsis Zoltán / 24.hu
Pozsgai Zsolt egy 2025 novemberi rendezvényen
A döntések érintik az Országos Rendőr-főkapitányság személyügyi vezetését, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyik főigazgató-helyettesi posztját.

A Belügyminisztérium csütörtöki közlése szerint a tárcavezető 2026. június 30-ai hatállyal visszavonta dr. Pozsgai Zsolt rendőr vezérőrnagy személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesi kinevezését.

Pósfai Gábor ezzel egy időben 2026. július 1-jei hatállyal dr. Horváth Ádám István rendőr ezredest nevezte ki az ORFK személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesévé.

További változás, hogy a belügyminiszter 2026. július 2-ai hatállyal visszavonta dr. Mógor Mária Judit tűzoltó vezérőrnagy vezetői kinevezését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet főigazgató-helyettesi (hatósági) beosztásából.

A közleményben olvasható az is, hogy miniszterelnök 2026. július 1-jei hatállyal felmentette főigazgatói beosztásából dr. Hatala Anna nemzetbiztonsági vezérőrnagyot, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját. Hatala Anna felmentéséről a sajtó korábban már beszámolt.

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