Vezetőcseréket jelentett be a Belügyminisztérium

A Belügyminisztérium csütörtöki közlése szerint a tárcavezető 2026. június 30-ai hatállyal visszavonta dr. Pozsgai Zsolt rendőr vezérőrnagy személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesi kinevezését.

Pósfai Gábor ezzel egy időben 2026. július 1-jei hatállyal dr. Horváth Ádám István rendőr ezredest nevezte ki az ORFK személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesévé.

További változás, hogy a belügyminiszter 2026. július 2-ai hatállyal visszavonta dr. Mógor Mária Judit tűzoltó vezérőrnagy vezetői kinevezését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet főigazgató-helyettesi (hatósági) beosztásából.

A közleményben olvasható az is, hogy miniszterelnök 2026. július 1-jei hatállyal felmentette főigazgatói beosztásából dr. Hatala Anna nemzetbiztonsági vezérőrnagyot, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját. Hatala Anna felmentéséről a sajtó korábban már beszámolt.