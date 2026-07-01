Nincs bosszantóbb a jól megérdemelt nyaralás során, mint a bolti sorbanállással, cipekedéssel töltött, gyakorlatilag elpazarolt órák átélése. Mindenki ismeri a nyaralóba indulás rutinját: van, aki még otthon bevásárol és az autóba próbálja beerőltetni a szállítmányt, a kisebb települések kisboltjai nem minden esetben várják felkészülten a nyaralók rohamát. Minderre jelent kényelmes megoldást a Kifli.hu, immár az összes Balaton-part és Velencei tavi településen elérhető kiszállítása. A Kifli.hu kínálatában több mint 15 ezer termék található: a tökéletesen fagyasztva szállított fagyitól, hűtött italkotól a friss zöldségeken és pékárukon keresztül a díjnyertes steakeken, közönségkedvenc grillkolbászokon és népszerű pácolt húsokon, tengeri halakon keresztül a mentes, bio- és növényi alapú opciókig. De akár a szúnyogriasztó, a pelenka és a naptej, vagy éppen a klasszikus balatoni halászlé minden hozzávalója is beszerezhető – a pontypatkótól a gyufatésztáig –, kényelmesen az ajtóig szállítva.

Felpörög a balatoni terjeszkedés

A Kifli.hu idén júniusban kezdte el bővíteni kiszállítási területét a Balaton déli és nyugati térségében. Az első tapasztalatok pedig igencsak pozitívak voltak: a szezon eddigi legerősebb napján közel 800 rendelés érkezett a Balaton és a már korábban bevont Velencei-tó térségéből. Az új regisztrálók most a STRAND4000 kuponkóddal 4000 forint kedvezménnyel vághatnak bele a kiflis létbe.

Júliustól ráadásul az Balaton északi partjának települései is csatlakoznak a hálózathoz, így mostantól az online szupermarket a tó teljes területét lefedi szolgáltatásával. A tó körül élők, illetve az ott nyaralók mostantól ugyanazt a kínálatot és szolgáltatást érhetik el, amit az ország más részein már megszokhattak. A mostani becslések szerint a balatoni és velencei tavi régió a nyári hónapokban akár a Kifli.hu teljes hazai rendelésállományának 10 százalékát is adhatja, a főszezonban akár 100 ezer rendelés is érkezhet a nyaralóövezetekből.

Többet rendelünk a nyaralás alatt

A Kifli.hu adatai szerint az üdülőterületeken leadott rendelések átlagos értéke meghaladja a 30 ezer forintot, ami több, mint ötödével magasabb, mint a fővárosi kosarak átlaga. Mind több nyaraló láthatóan a több napos kikapcsolódásokhoz is online vásárol be, az eddigi balatoni rekordrendelés összege pedig a 300 ezer forintot is meghaladta.

A legaktívabb települések rangsorát jelenleg Balatonfüred, Siófok és Balatonalmádi vezeti, de Keszthely, Fonyód és Hévíz is gyorsan zárkózik fel, sőt a hagyományos üdülőövezetekből, például Balatonszárszóról is jelentős ütemben érkeznek rendelések. Az eddigi legnagyobb balatoni rendelés értéke meghaladta a 305 ezer forintot. A megnövekedett forgalom mellett is gyors kiszállítás érdekében a Kifli.hu 2026 januárjához képest több, mint kétszeresére emelte a balatoni régiót kiszolgáló futárainak számát, ami több tucat új sofőr bevonását jelenti.

A trend világosan jelzi: az online élelmiszer-vásárlás már nemcsak a nagyvárosi hétköznapok rutinja, hanem a belföldi turizmus kényelmi alapfeltételévé is vált, ahogy a vásárlók a pihenőidejüket a bolti sorban állás helyett inkább a vízparton töltik.

A háttérben komoly fejlesztésekre volt szükség

A növekvő forgalom kiszolgálása jelentős logisztikai felkészülést igényelt. A földrajzi terjeszkedést a vállalat tavaly novemberben átadott második, robotizált logisztikai központja tette lehetővé, amely hatékonyan képes kiszolgálni a nyári csúcsidőszakot.

„A Balaton teljes lefedése régóta szerepelt a terveink között. Az első hetek eredményei azt mutatják, hogy jó döntés volt a bővítés, a vásárlók érdeklődése ugyanis már az indulást követően jóval felülmúlta a várakozásainkat, a teljes nyári szezon során akár 100 ezer rendelés is befuthat a térségből. Ezért már az első napokban további futárkapacitásokat kellett bevonnunk” – mondta Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezetője.

“A vállalat év eleje óta folyamatosan bővítette csapatát, így mára megduplázódott a kizárólag magyar munkavállalókból álló futárállomány. Egy futár kiszállítási körönként átlagosan 15 címet szolgál ki, ezért a nyári csúcsidőszak folyamatos szervezést igényel a logisztikusi csapat részéről” – tette hozzá.

A balatoni bővítéssel együtt az elmúlt egy hónapban közel 50 új településen vált elérhetővé a Kifli.hu szolgáltatása. A Balaton mellett a Dunakanyar északi részén fekvő Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény és Szob is bekerült a kiszállítási területbe. Az online szupermarket a házhozszállítással ma már országosan több, mint 3,6 millió embert ér el.