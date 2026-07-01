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Belföld

Havasi: Orbán nem az ukrán aranykonvoj, hanem a közel-keleti helyzet fokozódása miatt járt a TEK-központban március 5-én

Ivándi Szabó Balázs
admin Spirk József
2026. 07. 01. 07:27
Ivándi Szabó Balázs

Orbán Viktor azért járt március 5-én a Terrorelhárítási Központ (TEK) központjában, mert a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt összehívta a Terrorellenes Koordinációs Bizottságot, vagyis a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit – közölte az aranykonvojügy fejleményei kapcsán a Fidesz kommunikációs igazgatója kedd este az MTI-vel.

Havasi Bertalan a Tisztítótűz helyett tiszás önégetés című közleményében hozzátette: a bizottság ülésének célja a terrorfenyegetettség szintjének emelése volt.

Erről részletesen beszámoltunk Orbán Viktor Facebook-oldalán

– írta Havasi, hozzátéve, hogy Orbán Viktor és Hajdu János a miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEK biztosította.

Mint arról kedden beszámoltunk, a 444 arról írt, hogy több egymástól független forrásból származó információi szerint Orbán Viktor beszélt Hajdu Jánossal az ukrán pénzszállítók elfogásának napján. A Terrorelhárítási Központ korábbi vezetőjét kihallgatták az aranykonvoj ügyében. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség Hajduval hét rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettének gyanúját közölte a hétfői kihallgatáson.

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