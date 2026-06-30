444: Tanúk szerint Orbán beszélt Hajdu Jánossal a pénzszállítók elfogásának napján

Több egymástól független forrásból arról értesült a 444, hogy Orbán Viktor beszélt Hajdu Jánossal, a Terrorelhárítási Központ (TEK) vezetőjével az ukrán pénzszállítók elfogásának napján. A Telex úgy tudja, Hajdu mobiltelefonjának tartalmát is vizsgálják az aranykonvoj néven elhíresült ügy miatt indított nyomozás során.

A lap szerint az ügyészek azért kérték el Hajdu telefonját, mert az ügyben született tanúvallomások alapján felmerült, hogy azokban az órákban, amikor az ukránokat a TEK épületében tartották fogva, a TEK vezetője többször beszélt telefonon Orbán Viktorral. Azt írják: a kormányfő aznap valóban járt az épületben, de nem tartózkodott a TEK objektumában akkor, amikor az ukránokat odavitték és kihallgatták.

Hajdu Jánost gyanúsítottként hallgatták ki az Aranykonvoj ügyben

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség Hajdu Jánossal, a TEK felmentett főigazgatójával 7 rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettének gyanúját közölte.

A TEK kommandósai március 5-én 13 órakor elfogtak hét ukrán állampolgárt, és lefoglalták a furgonjaikban lévő, több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát. A pénzszállítókat megbilincselték, fejükre csuklyát húztak, majd elszállították őket kihallgatásra. A műveletet Hajdu János személyesen a helyszínről irányította.

Hajdu János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett. A gyanúsított szabadlábon védekezik.