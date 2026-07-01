Gyurcsány Ferenc: Méltatlanok

Politikai témájú tárcával jelentkezett Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök, a DK egykori elnöke, író.

A Méltatlanok című írásban a Tisza Tisztítótűz műveletére, azaz a 17. Alaptörvény-módosítás egyik elemére reflektál, a képviselői mandátumkorlátozásra. A Tisza javaslata tizenkét évben maximálná azt az időtartamot, amíg valaki országgyűlési képviselőként dolgozhat, amit Magyar Péter miniszterelnök szerint a magyarok elsöprő többsége támogat, de a nyilvánosságban sok bírálat érte – és nemcsak a Fidesz részéről.

Gyurcsány az írásban két történetet ellenpontoz, az első így szól:

Saját lakásában verték halálra az idős férfit, majd felmentek a padlásra, hogy leszereljék a pár ezer forintos tetőantennáját, amit aztán magukkal vittek. Az ügyben csak hosszú évek múltán született jogerős ítélet. Az apát kilenc, a fiát hét és fél év letöltendő fegyházbüntetésre ítélték, és — az egyéb törvényi feltételek fennállása mellett — méltatlanság okán a kiszabható leghosszabb időtartamra eltiltották őket a közügyek gyakorlásától. Ennek folytán a gyilkosok tíz évre elveszítették választójogukat és választhatóságukat is.

A második pedig így:

Sz. Tímea a férjével […] parlamenti képviselőként az illiberálisnak nevezett hazugság rendszerének egyik leghangosabb ellenfele volt. Rendületlenül tette a dolgát. A gyalázat kormánya megbukott. Sz. Tímea viszont már nem képviselő, mert a legutóbbi választáson saját elhatározásából nem indult. Még az is lehet, hogy a jövőben akkor se indulhat, ha ő maga vagy a választói mégis ezt szeretnék. Vannak ugyanis, akik szerint a korábban négy cikluson át a rendszer ellen küzdő nőtől nem tíz évre, nem egy-két ciklusra, nem átmenetileg, hanem határidő nélkül, örökre el kellene venni megválaszthatóságának jogát. Méltatlanság okán? Mi másért?

A Parlamentben a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk érintett politikusait is kérdeztük a 12 éves korlátozásról.