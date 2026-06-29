Újabb részletek derültek ki a bledi várnál történt gyermekbalesetről

A múlt héten írtuk meg, hogy súlyosan megsérült egy magyar gyermek, miután lezuhant a szlovéniai bledi vár közelében. Az első hírek még arról szóltak, hogy a baleset egy kilátónál történt, ahol a gyerek megcsúszott és a mélybe esett.

A történtek tisztázása érdekében a 24.hu megkereste a Bledi Kulturális Intézetet, amely a vár területének a fenntartásáért, üzemeltetésért felel. Lea Ferjan igazgató válaszában hangsúlyozta: