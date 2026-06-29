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Belföld

Újabb részletek derültek ki a bledi várnál történt gyermekbalesetről

Fatih Aktas / ANADOLU AGENCY / AFP
A bledi vár Szlovéniában.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 29. 10:51
Fatih Aktas / ANADOLU AGENCY / AFP
A bledi vár Szlovéniában.
Új részletek derültek ki a bledi várnál súlyosan megsérült magyar gyermek balesetéről: a fenntartó intézmény szerint nem a kilátónál történt az eset, hanem egy jelöletlen, nem karbantartott ösvényen, amely nem tartozik a látogatók számára kijelölt útvonalak közé.

A múlt héten írtuk meg, hogy súlyosan megsérült egy magyar gyermek, miután lezuhant a szlovéniai bledi vár közelében. Az első hírek még arról szóltak, hogy a baleset egy kilátónál történt, ahol a gyerek megcsúszott és a mélybe esett.

A történtek tisztázása érdekében a 24.hu megkereste a Bledi Kulturális Intézetet, amely a vár területének a fenntartásáért, üzemeltetésért felel. Lea Ferjan igazgató válaszában hangsúlyozta:

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