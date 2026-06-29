Társkereső oldalon vadászott a nőkre az öltönyös csaló, 49 milliót húzott le az egyiküktől

Társkereső oldalon vadászott a nőkre egy Budaörs környékén élő férfi. A Budaörsi Járási Ügyészség minősített csalás bűntette miatt állítja bíróság elé a hiszékeny áldozatait lehúzó férfit.

Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a többszörösen büntetett előéletű férfi négy évvel ezelőtt kezdte regisztrálni magát a különböző társkereső oldalakon, ahol ismerkedni vágyó nőkre vadászott.

A férfi delegációs sofőrnek vagy bizalmi állással rendelkező személynek adta ki magát. Kapcsolatrendszerére hivatkozva segítséget ajánlott fel azoknak a felé forduló nőknek, aki ingatlanügyletekkel, hitelügyintézéssel kapcsolatban bizalommal fordultak felé.

A férfi többször is pénzt kért az áldozataitól, de soha nem intézett el semmit nekik. Az egyik nőtől több mint 49 milliót, egy másiktól pedig másfél milliót csalt ki. A férfi a kicsalt pénzt saját megélhetésére, kiadásaira és adósságai rendezésére fordította.

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