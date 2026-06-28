Villamos és autó ütközött Újbudán

Egy villamos és egy személyautó ütközött össze a XI. kerületi Bartók Béla úton, a Tétényi köznél. A baleset részletei egyelőre nem ismertek

A Katasztrófavédelem annyit közölt, hogy a baleset idején a villamos nem szállított utasokat, az autóban pedig csak a sofőr tartózkodott.

Azt írták: a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit és a balesethez a társhatóságok, mentők, tűzoltók is megérkeztek.

A baleset miatt a 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedett, de már helyreált a forgalmi rend.