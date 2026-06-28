Fejest ugrott a sekély Balatonba, mentőhelikoptert kellett hívni a strandoló férfihoz

Ijesztő történetről számolt be az Országos Mentőszolgálat vasárnapi Facebook-posztjában. Arról írnak, hogy a napokban egy Veszprém vármegyei strandról érkezett segítségkérés, miután egy fiatal férfi fejest ugrott a sekély vízbe és elmerült. Többen azonnal a segítségére siettek, kimentették a vízből és mentőt hívtak.

Kezdetben a férfi nem lélegzett, így a mentésirányító instrukcióit követve újraélesztést kezdtek a vízparton, ami rövidesen sikerre vezetett, a férfi légzése visszatért, néhány perc múlva pedig magához is tért. Elsőként mentőgépkocsi, majd esetkocsi és mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Elláttuk a sérültet, akinek erős fájdalmai voltak, lábait pedig nem érezte és mozgatni sem tudta

– írják posztjukban, amihez hozzáteszik: állapotstabilizálást követően a férfit légi úton szállították kórházba a mentők.