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Belföld

Fejest ugrott a sekély Balatonba, mentőhelikoptert kellett hívni a strandoló férfihoz

Országos Mentőszolgálat / Facebook
admin Molnár Dávid
2026. 06. 28. 12:12
Országos Mentőszolgálat / Facebook

Ijesztő történetről számolt be az Országos Mentőszolgálat vasárnapi Facebook-posztjában. Arról írnak, hogy a napokban egy Veszprém vármegyei strandról érkezett segítségkérés, miután egy fiatal férfi fejest ugrott a sekély vízbe és elmerült. Többen azonnal a segítségére siettek, kimentették a vízből és mentőt hívtak.

Kezdetben a férfi nem lélegzett, így a mentésirányító instrukcióit követve újraélesztést kezdtek a vízparton, ami rövidesen sikerre vezetett, a férfi légzése visszatért, néhány perc múlva pedig magához is tért. Elsőként mentőgépkocsi, majd esetkocsi és mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Elláttuk a sérültet, akinek erős fájdalmai voltak, lábait pedig nem érezte és mozgatni sem tudta

– írják posztjukban, amihez hozzáteszik: állapotstabilizálást követően a férfit légi úton szállították kórházba a mentők.

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