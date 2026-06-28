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Belföld

Magyar Péter: Nem hagyjuk, hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát

Mohos Márton / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 06. 28. 19:38
Mohos Márton / 24.hu
A miniszterelnök a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi tagjainak üzent.

El a kezekkel a közérdekű vagyonkezelő alapítványokban felhalmozott állami vagyontól!

– jelentette ki vasárnap esti bejegyzésében Magyar Péter, aki a kekvák kuratóriumi tagjainak üzent.

„Felszólítom az augusztus 31-ig megszüntetésre kerülő közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől” – adta ki az utasításokat a miniszterelnök, figyelmeztetve, hogyha valaki ezzel ellentétesen cselekszik, a tettéért viselni kell majd a
a büntetőjogi és polgári jogi felelősséget.

„Nem hagyjuk, hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát!” – zárta bejegyzését.

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