Magyar Péter: Nem hagyjuk, hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát

El a kezekkel a közérdekű vagyonkezelő alapítványokban felhalmozott állami vagyontól!

– jelentette ki vasárnap esti bejegyzésében Magyar Péter, aki a kekvák kuratóriumi tagjainak üzent.

„Felszólítom az augusztus 31-ig megszüntetésre kerülő közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől” – adta ki az utasításokat a miniszterelnök, figyelmeztetve, hogyha valaki ezzel ellentétesen cselekszik, a tettéért viselni kell majd a

a büntetőjogi és polgári jogi felelősséget.

„Nem hagyjuk, hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát!” – zárta bejegyzését.