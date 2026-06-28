Kiégett egy autó az M7-es autópályán

Teljesen kiégett egy gépkocsi az M7-es autópálya 70-es kilométerénél, Szabadbattyán térségében, a Budapest felé vezető irányban, a leállósávban vasárnap – írja az MTI az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása nyomán.

A székesfehérvári hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, a lángok a száraz aljnövényzetet is elérték. A tűz az aszfaltban és a kilométerszelvényt jelző táblában is kárt tett. A munkálatok idejére egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon.