Három településen újra választást tartanak

Három településen tartanak vasárnap időközi önkormányzati választást. Szavazni reggel hat órától este hétig lehet. Arnóton a képviselő-testület március 31-én döntött feloszlásáról. Az időközi választáson a polgármesteri tisztségért négy független jelölt indul: Pereverziáné Mészáros Ágnes, Iványi Györgyi, Nahaj Péter és Gulyás Ágnes. A hat képviselői helyért 15 független jelölt méreti meg magát a településen, ahol összesen csaknem 1900-an voksolhatnak két szavazókörben.

Szelevényen a képviselő-testület április 2-án döntött a feloszlásáról. A polgármesteri posztért négy jelölt indul: Kurtán Imre, Magó Szabolcs Zoltán, Tóth László, mindhárman függetlenek, illetve Kerekesné Holló Helga (Fidesz-KDNP) korábbi polgármester. A hat képviselői helyért tizenhét független és egy Fidesz-KDNP-s jelölt indul. A választói névjegyzékben több mint 800-an szerepelnek.

Görcsönydobokán időközi polgármester-választást tartanak, mert a települést 1990 óta vezető Troszt József április 2-án elhunyt. A tisztségért öt független jelölt indul: Bajnáczki Mátyás, Bischof András, Fáy Rafael János, Keller Adél és Liszátz Péter. A választáson a Mohácstól északnyugatra fekvő község valamivel több mint 300 választópolgára egy szavazókörben voksolhat. (MTI)