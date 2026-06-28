Eltűnő falusi kocsmák: Mennyit segített az Orbán-kormány kocsmaprogramja?

2021 és 2025 között több mint 3000 ezer kocsma zárt be, és 10 ezer alá süllyedt a magyarországi működő egységek száma.

Erről a problémáról készített riportot a DW Magyar, amely három zalai településen igyekezett feltárni az okokat.

A helyiek elmondása szerint sok minden szerepet játszik: a lakosság elöregedése és a folyamatos elvándorlás mellett a koronavírus-járvány, a közösségi média terjedése, az infláció mind hozzájárultak a kocsmák számának radikális visszaeséséhez.

A helyzetükön az Orbán-kormány kocsmaprogramja se segített érdemben: a hárommilliós támogatásra olyan üzletek például nem pályázhattak, amelyek a fennmaradásuk érdekében más, kiegészítő profilt is próbáltak kialakítani vagy akik újonnan kezdtek volna bele a vállalkozásba friss szemlélettel.

A riport megszólaltatja szakértőként Csanádi Tibor „Ulut”, a Kocsmaturistát is.

A teljes videó: