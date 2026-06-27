Idea Intézet: Több évtizedes mélyponton a Fidesz

Ha június közepén parlamenti választásokra került volna sor Magyarországon, a felnőtt népesség 60 százaléka támogatta volna a regnáló kormánypártot, miközben a Fidesz–KNDP-re csak alig több mint egyötödük szavazott volna (21 százalék) az Idea Intézet legfrissebb felmérése szerint.

A biztos szavazó, pártot választani tudók körére értelmezett adatok alapján egy esetleges júniusi választáson a szavazatok több mint kétharmadát szerezte volna meg Magyar Péter pártja (68 százalék), miközben a Fidesz–KDNP-t csak a szavazók negyede (24 százalék), a Mi Hazánk Mozgalmat pedig 5 százalékuk támogatta volna. Emlékeztetőül: az áprilisi választásokon a belföldi listán 55,8 százalékot kapott a Tisza, a Fidesz 36,3 százalékot, a Mi Hazánk pedig 5,9 százalékot.

Az eredmények azt mutatják, hogy a Tisza kormányzásának első hetei nem okoztak csalódást a párt támogatóinak. Sőt, ha újra parlamenti választásokra kerülne sor, a jelenlegi kormánypártok nagy valószínűséggel még a tavaszinál is dominánsabb győzelmet aratnának az ellenzéki pártok felett – állapította meg az Idea Intézet.