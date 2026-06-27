Idea Intézet: Több évtizedes mélyponton a Fidesz

Ha június közepén parlamenti választásokra került volna sor Magyarországon, a felnőtt népesség 60 százaléka támogatta volna a regnáló kormánypártot, miközben a Fidesz–KNDP-re csak alig több mint egyötödük szavazott volna (21 százalék) az Idea Intézet legfrissebb felmérése szerint.
A biztos szavazó, pártot választani tudók körére értelmezett adatok alapján egy esetleges júniusi választáson a szavazatok több mint kétharmadát szerezte volna meg Magyar Péter pártja (68 százalék), miközben a Fidesz–KDNP-t csak a szavazók negyede (24 százalék), a Mi Hazánk Mozgalmat pedig 5 százalékuk támogatta volna. Emlékeztetőül: az áprilisi választásokon a belföldi listán 55,8 százalékot kapott a Tisza, a Fidesz 36,3 százalékot, a Mi Hazánk pedig 5,9 százalékot.
Az eredmények azt mutatják, hogy a Tisza kormányzásának első hetei nem okoztak csalódást a párt támogatóinak. Sőt, ha újra parlamenti választásokra kerülne sor, a jelenlegi kormánypártok nagy valószínűséggel még a tavaszinál is dominánsabb győzelmet aratnának az ellenzéki pártok felett – állapította meg az Idea Intézet.
Adatfelvételi információ:
Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2026. június 12. és 2026. június 17-e között vette fel online kitölthető kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére iskolai végzettség, életkor, nem, településtípus és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és közösségioldal-felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. Az 1000 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±3-4 százalékpont.