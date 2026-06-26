Sulyok Tamás aláírta az EU-s források hazahozataláról szóló törvényt

Köztársasági elnök aláírta.
Ez a mondat szerepel a kihirdetés előtt álló EU-s források hazahozataláról szóló törvény státuszánál a parlament honlapján. Ez alapján Sulyok Tamás aláírta a törvényt.
Az Országgyűlés kedden 142 igen szavazattal elfogadta azt a kormány által benyújtott törvényjavaslatot, amelynek célja, hogy Magyarország teljesíteni tudja az Európai Unió által a források folyósításához kötött feltételeket. A javaslat egy átfogó, számos jogszabályt módosító csomag, amely elsősorban a jogállamisági garanciák erősítésére, a korrupció elleni fellépés szigorítására és a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tételére irányul.
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