Sulyok Tamás aláírta az EU-s források hazahozataláról szóló törvényt

Köztársasági elnök aláírta.

Ez a mondat szerepel a kihirdetés előtt álló EU-s források hazahozataláról szóló törvény státuszánál a parlament honlapján. Ez alapján Sulyok Tamás aláírta a törvényt.

Az Országgyűlés kedden 142 igen szavazattal elfogadta azt a kormány által benyújtott törvényjavaslatot, amelynek célja, hogy Magyarország teljesíteni tudja az Európai Unió által a források folyósításához kötött feltételeket. A javaslat egy átfogó, számos jogszabályt módosító csomag, amely elsősorban a jogállamisági garanciák erősítésére, a korrupció elleni fellépés szigorítására és a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tételére irányul.