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Autóval ütközött egy vonat Budapesten, egy ember meghalt

admin Vaskor Máté
2026. 06. 26. 21:30

Vonat és személyautó ütközött Budapest XV. kerületében, a Csomád utca és a Székely Elek út kereszteződésénél; egy ember a helyszínen meghalt – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Mentőszolgálat pénteken az MTI-t.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók végezték a helyszínen a műszaki mentést. A szerelvényen körülbelül nyolcvanan utaztak.

Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére közölte, egy férfi a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.

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