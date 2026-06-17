Vizsgálja a rendőrség a Fradiváros ügyében tett feljelentést, miután egy szurkoló az Állami Számvevőszékhez fordult

A rendőrséghez továbbította hűtlen kezelés bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt az Állami Számvevőszék azt a beadványt, amelyet a Ferencváros egyik szurkolója küldött meg neki korábban a Fradiváros-projekttel kapcsolatban – írta meg a 444.

A lap hívta fel rá a figyelmet, hogy még június 5-én a Ferenczvárosi C közép nevű facebookos szurkolói közösség vezetője hivatalosan az ÁSZ-hoz fordult a népligeti 25 milliárdos Fradiváros-beruházás miatt. A beadványában úgy fogalmazott:

Tekintettel arra, hogy a projekt jelentős összegű közpénz – 25 milliárd forint – felhasználásával valósult meg – konkrétan NEM valósult meg –, kérem annak megvizsgálását, hogy a támogatás felhasználása, elszámolása, valamint az esetleges támogatási maradvány kezelése megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak és támogatási feltételeknek.

Leveléhez csatolt egy részletet a Ferencváros mérlegének kiegészítő mellékletéből, amelyben 2026. május 6-i keltezéssel le van írva, hogy az akkor a sportért felelős Honvédelmi Minisztérium 2017-ben és 2019-ben sem fogadta el azt, ahogy a klub elszámolt az évi sportcélú állami támogatással.

A szurkoló által küldött beadványt egy hét után bírálta el az ÁSZ, majd értesítette a beterjesztőt, hogy a rendőrséghez továbbította az ügyet.

Hivatkozva az Állami Számvevőszékhez (a továbbiakban: ÁSZ) 2026. június 5-én elektronikus úton érkezett, a Ferencvárosi Torna Clubbal kapcsolatos visszaélések gyanúját felvető közérdekű bejelentésére, tájékoztatom, hogy a bejelentés egy példányát továbbítottuk a bejelentésben foglalt hűtlenkezelés-bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén nyomozás lefolytatására hatáskörrel rendelkező Budapest IX. kerületi Rendőrkapitányság (1096 Budapest, Haller u. 7–9.) részére

– írta a számvevőszék.

A 444 kereste az üggyel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, amely sok részletet nem árult el, azt viszont megerősítette, hogy a feljelentés megérkezett hozzájuk.