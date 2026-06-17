Legfőbb Ügyészség az aranykonvoj-ügyről: „Az akció a nyomozás elrendelése után történt, arról az ügyészség nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást”

Reagált a Legfőbb Ügyészség az ukrán pénzszállítókkal kapcsolatos aranykonvoj-ügy legújabb fejleményeire: a 24.hu megkeresésére küldött levelében az intézmény közölte: „Az ún. aranykonvoj-ügy kapcsán megjelent sajtóhírekkel összefüggésben az ügyészség ismételten kiemeli, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekszik, amelyről részletes tájékoztatást fog adni”.

„Amint azt már a korábbi közléseiben is rögzítette az ügyészség, az ügyben az Alkotmányvédelmi Hivatal 2026. március 04-én tett feljelentést a Legfőbb Ügyészségen. A feljelentésben foglaltak a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozták meg, ezért az ügyészség a feljelentést további intézkedés céljából március 05-én megküldte a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának, és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 35. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelölte ki eljáró nyomozó hatóságként” – ismerteti az ügy első szakaszát a levelében az ügyészség, hozzátéve, hogy ezt követően a nyomozást a NAV elrendelte.

Az akció ezután történt, arról az ügyészség nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást

– jelentették ki levelükben.

Közölték továbbá azt is, hogy az ügyészség álláspontja szerint a pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a kijelölés a büntetőeljárási tőrvény fentiekben már hivatkozott rendelkezésének megfelelt. A NAV által folytatott nyomozás pedig felderítési szakban jelenleg is folyamatban van.

„Az akcióban érintettek elfogása és annak egyéb körülményei kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogva tartás bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás. A legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint” – hangsúlyozták üzenetük végén, még hozzátéve azt is, hogy „az üggyel kapcsolatban megjelenő verziók és találgatások nem segítik a tisztánlátást, viszont nehezíthetik a felderítést”.

Miután a HVG a nap folyamán újabb részleteket tárt fel az aranykonvoj-ügyről, Magyar Péter felszólította Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, hogy minél hamarabb foglaljon állást az ügyben.