bűnügyátánykislányvivien
Belföld

„Ha kicsit később ugranak fel a kerítésre a fiúk, vagy Vivien fél méterrel arrébb van az oszloptól, még most is élne” – sokkolta az átányiakat a hatéves kislány halála

Thinkstock
admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 16. 14:41
Thinkstock
„Mentegeti magát a nagymama, hogy nem tehet róla, hogy nem tudta megakadályozni, de úgyis tudom, hogy legbelül magát okolja a történtekért” – mondta el az átányi tragédiáról a 24.hu-nak a falu polgármestere.

Teljesen összeroppantak a családtagjai annak a hatéves kislánynak, akire pár nappal ezelőtt rádőlt egy kétmázsás betonoszlop a Heves megyei Átányban. A nagymama az óvodás unokájával és két kisfiú-hozzátartozójával sétált a nagypapához, amikor a fiúk előrerohantak, hogy epret szedjenek az egyik út menti fáról. Felmásztak a kerítésre, hogy elérjék a magasabban lévő gyümölcsöket, ám ekkor kidőlt a kerítés egyik oszlopa, amely a hatalmas súlyával agyonnyomta a kis Vivient.

Jámbor Dénes, a falu polgármestere lapunknak elmondta: a 10 és 13 éves fiúk, valamint a nagymama szeme láttára történt a borzalmas tragédia. Mint megtudtuk: a rendőrség büntetőeljárást indított, de eddig még senkit sem hallgattak ki az ügyben. A 24.hu újabb részleteket tudott meg a történtekről, de annak is utánajártunk, hogy milyen körülmények közt él az elhunyt kislány családja, illetve hogyan viselik a borzalmakat.

„Ez a tragédia a sajnálatos véletlenek egybeesése, illetve sorozata miatt következett be” – kezdte a mondandóját Jámbor Dénes.

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